Джастин Лин снимет экранизацию «Ванпанчмена» для Sony

Режиссер пяти «Форсажей» Джастин Лин займется киноадаптацией манги «Ванпанчмен» для Sony Pictures. Об этом сообщает Deadline.

Спродюсируют будущий фильм Ави и Ари Арады (серия фильмов о Человеке-пауке). Сценарий напишут Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, которые работали над кинолентами «Джуманджи: Новый уровень» и «Веном».

«Ванпанчмен» рассказывает историю молодого парня по имени Сайтама. Он обладает супергеройской силой, которой способен одолеть любого противника одним ударом. Он непобедим, поэтому ищет себе достойного врага.

27 апреля Лин покинул пост режиссера «Форсажа-10» через несколько дней после начала съемок. Deadline писал, что он ушел из‑за творческих разногласий. Место Лина занял Луи Летерье («Иллюзия обмана»).