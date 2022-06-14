Леди Гага может сыграть Харли Квинн в сиквеле «Джокера» с Хоакином Фениксом

Леди Гага ведет переговоры о съемках в сиквеле «Джокера» с Хоакином Фениксом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Если сделка состоится, то певица сыграет Харли Квинн. Подробности о ее персонаже держатся в секрете, но известно, что это будет совершенно иная антагонистка, нежели персонаж Марго Робби из «Отряда самоубийц». По словам источников, продолжение «Джокера» может быть мюзиклом.

8 июня режиссер Тодд Филлипс выложил две фотографии: с читающим Фениксом и обложкой сценария сиквела, получившего название «Безумие на двоих». При этом THR пишет, что сделка с актером пока еще не заключена, хотя в ней заинтересованы обе стороны.

Кассовые сборы «Джокера» составили более 1 млрд долларов по всему миру, а еще фильм получил 12 номинаций на «Оскар». Феникс получил статуэтку за лучшую мужскую роль, а Хильдур Гуднадоттир — за лучший оригинальный саундтрек.