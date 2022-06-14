Нил Патрик Харрис сыграет «величайшего злодея» в «Докторе Кто»

Кого он сыграет, пока неизвестно. Шоураннер «Доктора Кто» Расселл Т.Дэвис назвал персонажа «величайшим злодеем, с которым когда‑либо сталкивался Доктор».

Нил Патрик Харрис , известный по ситкому «Как я встретил вашу маму», сыграет в научно-фантастическом сериале Би-би-си «Доктор Кто». Об этом сообщает Deadline.

«Я буду стараться изо всех сил, чтобы сделать все возможное. Этот Доктор понятия не имеет, что его ждет. И даже если и знает… Кого это волнует? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — написал актер в своих социальных сетях.

Ожидается, что Патрик Харрис появится в спецэпизоде «Доктора Кто» в честь 60-летия сериала. В нем также вновь сыграют Дэвид Теннант (десятый Доктор) и Кэтрин Тейт (Донна). Премьера шоу ожидается в 2023 году.