Сиквел фильма «Достать ножи» будет называться «Glass Onion». Он выйдет в конце года

Сиквел детективного фильма «Достать ножи» будет называться «Glass Onion» («Стеклянный лук» или «Монокль»). Об этом рассказал в твиттере режиссер картины Райан Джонсон.

Он признался, что в работе над фильмами о частном сыщике Бенуа Бланке хотел подражать книгам британской писательницы Агаты Кристи. Джонсон решил «сделать так, чтобы каждый фильм был похож на совершенно новую книгу, со своим тоном, амбициями, причиной для существования… и названием».

«Что мне нравится в Агате Кристи, так это то, что она никогда не топталась на месте в творческом плане. Я думаю, существует неправильное представление о том, что в ее книгах снова и снова используется одна и та же формула, но фанаты знают, что на самом деле все наоборот», — сказал Джонсон.

Он добавил, что Кристи «постоянно концептуально расширяла жанр» детектива, превращая истории о преступлениях в «шпионские триллеры, прото-слэшеры, охоту на серийных убийц, готические романы, психологические исследования характеров, гламурные рассказы о путешествиях».