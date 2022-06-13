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Сиквел фильма «Достать ножи» будет называться «Glass Onion». Он выйдет в конце года

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:10

Сиквел детективного фильма «Достать ножи» будет называться «Glass Onion» («Стеклянный лук» или «Монокль»). Об этом рассказал в твиттере режиссер картины Райан Джонсон.

Он признался, что в работе над фильмами о частном сыщике Бенуа Бланке хотел подражать книгам британской писательницы Агаты Кристи. Джонсон решил «сделать так, чтобы каждый фильм был похож на совершенно новую книгу, со своим тоном, амбициями, причиной для существования… и названием».

«Что мне нравится в Агате Кристи, так это то, что она никогда не топталась на месте в творческом плане. Я думаю, существует неправильное представление о том, что в ее книгах снова и снова используется одна и та же формула, но фанаты знают, что на самом деле все наоборот», — сказал Джонсон.

Он добавил, что Кристи «постоянно концептуально расширяла жанр» детектива, превращая истории о преступлениях в «шпионские триллеры, прото-слэшеры, охоту на серийных убийц, готические романы, психологические исследования характеров, гламурные рассказы о путешествиях».

Режиссер опубликовал короткий тизер, представляющий название новой картины и ее актерский состав. В «Glass Onion», согласно ролику, появятся Дэниел Крейг, Эдвард Нортон, Жанель Моне, Кэтрин Хан, Лесли Одом-мл., Джессика Хенвик и Мэделин Клайн, а также Кейт Хадсон и Дейв Баутиста.

Фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix в конце 2022 года. Оператором картины выступит Стив Йедлин — он же работал над первой частью франшизы.

Первый фильм был посвящен расследованию загадочного убийства известного автора криминальных романов Харлана Тромби. Его нашли мертвым после празднования 85-летия. Основной версией становится самоубийство, но частный детектив Бланк сомневается в этом и начинает допрашивать всех близких писателя. Он сразу понимает, что все приукрашивают свои отношения с покойным, кроме его медсестры, которая физически не выносит ложь.

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