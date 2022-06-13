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Эмманюэль Макрон заявил о вступлении Франции в период военной экономики

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:20

Эмманюэль Макрон заявил о вступлении Франции в период военной экономики. Такую позицию французский президент высказал на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory, передал BFM TV.

По словам Макрона, страна больше не может жить с «программированием расходов годичной давности». Франции необходимо пересмотреть свои планы исходя из текущей обстановки в мире, считает французский лидер.

«Я попросил министра [обороны Франции] и начальника штаба вооруженных сил провести в ближайшие недели переоценку закона о военном программировании с учетом геополитического контекста», — сказал Макрон.

Бюджет Минобороны Франции вырастет в 2022 году до 40,9 млрд евро — этот рост предполагал план бюджета на 2019–2025 годы. Однако, по мнению президента страны, Франции необходимо теперь «действовать быстрее» и увеличить расходы.

Это необходимо, как отметил Макрон, из‑за роста угроз, одной из которых стала «спецоперация» России на территории Украины. По мнению лидера Франции, европейской оборонной промышленности нужно стать «намного сильнее» с учетом нынешних условий и потребностей.

«Давайте не будем возвращаться к повторению ошибок прошлого, тратить много на закупки в других местах — не лучшая идея», — заявил Макрон, отметив, что украинские солдаты требуют качественного вооружения и «имеют право получить ответ» в том числе от Франции.

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