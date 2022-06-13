Поклонскую уволили из Россотрудничества, adidas судится с Nike и другие новости дня

Cтокгольмский международный институт исследования проблем мира оценил риск применения ядерного оружия как наивысший со времен холодной войны. Все державы «ядерного клуба» в данный момент увеличивают число боеголовок.

Президент Финляндии заявил, что страна не будет вступать в НАТО, если в организацию не примут Швецию. «Мы идем вперед рука об руку», — сказал Саули Ниинисте.

Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить работу КГБ. Белорусский лидер считает, что это нужно в свете «информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси».

Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества. Она перейдет на другую работу, какую именно — неизвестно.

На муниципального депутата и участницу Pussy Riot Люсю Штейн составили протокол о дискредитации армии. Его рассмотрит Останкинский суд Москвы, дата заседания пока не назначена.

Власти Швеции запретили Tetra Pak поставлять продукцию в Россию. По мнению компании, остановка экспорта будет иметь гуманитарные последствия, ведь семь из десяти упаковок молока и соков в России выпускаются при участии Tetra Pak.

Завод «Боржоми» перейдет во владение правительства Грузии. Владеющая им компания безвозмездно передаст пакет акций властям страны, это позволит возобновить розлив минеральной воды.

adidas подал иск в суд против Nike, обвинив конкурента в плагиате. Компания утверждает, что были нарушены сразу девять патентов, в том числе на технологию, примененную в кроссовках adidas_1.

Нидерландский стартап Lightyear представил электромобиль, оснащенный солнечными батареями. Он может проехать 69 километров без подзарядки и развивает скорость до 160 километров в час.

Российский теннисист Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой мира. Он поднялся на вершину рейтинга АТР, обойдя серба Новака Джоковича и немца Александра Зверева.

Художник Тимофей Радя создал в Екатеринбурге новый арт-объект. В День России он разместил на крышах домов инсталляции со словами «Жить прошлым!» и символами СССР.

Электронный дуэт The Blaze выпустил трек «Eyes». Он стал первым релизом музыкантов за четыре года, его опубликовали вместе с концертным роликом.