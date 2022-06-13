The Sun: Netflix намерен выпустить реалити-шоу о подругах футболистов, участвующих в чемпионате мира

Стриминговый сервис Netflix намерен выпустить реалити-шоу о женах и возлюбленных членов английской сборной по футболу, которая будет участвовать в чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщил The Sun.

Платформа в данный момент ведет переговоры с продакшен-компанией Optomen TV, которая займется съемками проекта. Они пройдут во время турнира: его финальная часть состоится в ноябре — декабре 2022 года.

В шоу примут участие несколько женщин, ставших подругами футбольных звезд. Среди них — победительница реалити-шоу «Love Island» Дани Дайер (она встречается с нападающим Джарродом Боуэном), возлюбленная Джека Грилиша Саша Эттвуд и супруга Люка Шоу Анушка Сантос.

Проект расскажет об их жизни во время чемпионата. По информации СМИ, за участие в сериале девушкам были предложены «очень существенные гонорары».

Deadline отметил, что шоу станет своеобразным возвращением к телевизионным традициям начала и середины 2000-х годов. Тогда к подругам известных спортсменов было приковано пристальное внимание, и многие девушки стали звездами собственных реалити-шоу.