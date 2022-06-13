В Нидерландах представили электромобиль, работающий на солнечных батареях

Стоить такой автомобиль будет 263 тыс. долларов, а приобрести его можно будет уже в 2022 году. Компания планирует выпустить до конца года 946 электрокаров. К 2025 году Lightyear намерен разработать подобную модель для массового потребителя.

Lightyear создавал электромобиль на солнечных батареях в течение шести лет. В итоге стартапу удалось выпустить машину, способную проехать 69 километров без дополнительной подзарядки.

Lightyear 0, по словам создателей, отличается от конкурентов своей мощностью. Солнечные батареи занимают около 5 квадратных метров на крыше и капоте машины — они позволяют владельцу совершать ежедневные короткие поездки без подзарядке на протяжении семи месяцев.

При этом электрокар может развивать скорость до 160 км в час. В нем примерно 170 лошадиных сил. До скорости в 99 км в час Lightyear 0 разгоняется за 10 секунд. По запасу хода модель может конкурировать с седаном Tesla Model S.

Издание Business Insider отмечает, что дизайн салона Lightyear 0 «лаконичен, минималистичен и футуристичен». В нем используются такие экологичные материалы как веганская кожа, переработанные пластиковые бутылки и пальмовое дерево.