Новый «Тор» станет самым коротким фильмом киновселенной Marvel с 2018 года

Хронометраж «Тора: Любовь и гром» составит 119 минут, что сделает его самым коротким фильмом киновселенной Marvel с 2018 года, когда на экраны вышел «Человек-муравей и Оса» (118 минут). Об этом сообщили кинотеатральные сети AMC и Cineworld.

Кроме того, это будет третья картина Marvel за шесть лет, которая длится менее двух часов. Первым и самым коротким стал «Доктор Стрэндж» 2016 года, который длился 115 минут.

AMC и Cineworld подметили, что все фильмы о Торе были короткие по меркам остальных картин Marvel. Так, первая лента длилась 114 минут, вторая — 112 минут, а третья — 130 минут.

Грядущий фильм расскажет о жизни Тора, после того как он отправился в космическое путешествие с командой «Стражей Галактики». В картине также объяснят причину появления у Джейн Фостер могущественной силы бога грома. Главным злодеем киноленты станет Горр Убийца Богов, которого сыграл Кристиан Бейл.

Помимо него в картине появятся уже известные актеры из вселенной «Тора»: Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Джейми Александер, Люк Хемсворт, Джефф Голдблум, Сэм Нилл, актеры из «Стражей Галактики» — Крис Пратт, Карен Гиллан, Дейв Баутиста, Брэдли Купер, Шон Ганн, Вин Дизель, кроме того, Мелисса МакКарти («Святой Винсент»), Расселл Кроу («Гладиатор»), Мэтт Деймон («Марсианин») и другие.

Режиссером выступил Тайка Вайтити. Он также исполнил роль Корга.