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Завод «Боржоми» перейдет во владение правительства Грузии

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:50

Акции компании, владеющей заводом по розливу минеральной воды «Боржоми», будут переданы правительству Грузии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.

По его словам, переговоры между акционерами и правительством успешно завершились. В ближайшее время государство станет акционером IDS Borjomi International.

«Акции нам будут переданы безвозмездно. После этого наше государство станет совладельцем нашего, как говорится, национального достояния, гордости — „Боржоми“», — сказал Гарибашвили.

В конце апреля завод «Боржоми» приостановил розлив минеральной воды из‑за санкций, которые наложили на Альфа-банк страны ЕС и США. IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, которая принадлежит российской структуре «Альфа-Групп». Из‑за западных санкций счета компании были заблокированы, сотрудникам перестали платить зарплату.

Более 400 работников двух заводов «Боржоми» в Грузии устроили бессрочную забастовку. Они потребовали восстановления уволенных, обновления администрации собственника заводов, улучшения условий труда, роста зарплаты на 25% и подписания со всеми сотрудниками долгосрочных контрактов.

19 мая IDS Borjomi International заявила, что собирается безвозмездно передать свою долю в бизнесе правительству Грузии. Речь идет о контрольном пакете в 55,8%, который принадлежит «Альфа-Групп». Таким образом, грузинское правительство сможет участвовать в управлении производителем и восстановить розлив воды.

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