Лукашенко призвал усилить работу КГБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко посчитал необходимым усилить работу КГБ в разведке, контрразведке, защите конституционного строя и антитеррористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это необходимо сделать в силу «информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси».

Лукашенко подчеркнул, что в современном мире спецслужбы приобретают все большее значение и должны модернизироваться в соответствии с потребностями.

«Нам надо не какие‑то там легкие изменения КГБ, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, к традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии с временем добавлять какие‑то другие функции, усиливать, может быть, уже существующие», — сказал президент Беларуси.