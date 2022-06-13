перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Новый «Тор» станет самым коротким фильмом киновселенной Marvel с 2018 года 17:00
В Нидерландах представили электромобиль, работающий на солнечных батареях 16:38
Из соцсетей бренда "Боржоми"
Завод «Боржоми» перейдет во владение правительства Грузии 15:50
Лукашенко призвал усилить работу КГБ 15:45
Власти Швеции запретили компании Tetra Pak поставлять свою продукцию в Россию 15:17
На участницу Pussy Riot Люсю Штейн составили протокол о дискредитации армии 14:41
The Blaze выпустили первый за четыре года трек 13:56
Из соцсетей группы «Земляне»
«Все целы, но пережили шок»: музыканты группы «Земляне» попали в аварию после концерта в Херсоне 13:45
Путин уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества 13:39
«Я думаю, что это приговор»: художник Тимофей Радя создал в Екатеринбурге арт-объект «Жить прошлым!» 13:13
adidas подал в суд на Nike. Компания обвиняет конкурента в плагиате 12:36
SIPRI: риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны 12:10
nato.int
Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции 10:45
Медведев вновь стал первой ракеткой мира 9:29
В Чувашии катер столкнулся с теплоходом. Погибли четыре человека 9:00
В «Коломенском» охранник потребовал у отдыхающих убрать триколор с велосипеда. Есть и другая версия Вчера в 20:58
Netflix продлил «Игру в кальмара» на второй сезон Вчера в 19:55
Открытие «новых McDonald’s» в России, более заразный «Омикрон» и другие новости дня
Вчера в 18:49 дайджест
«Комитет против пыток»* объявил о ликвидации после признания его иноагентом Вчера в 18:45
Google отправила в отпуск инженера, который обнаружил признаки сознания у искусственного интеллекта Вчера в 17:23

Власти Швеции запретили компании Tetra Pak поставлять свою продукцию в Россию

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:17

Шведский национальный совет по вопросам торговли отклонил просьбу компании Tetra Pak о возможности продолжить экспорт в Россию. Это означает, что поставки продукции в страну придется прервать, сообщило издание Dagens Nyheter.

Tetra Pak надеялась продолжить деятельность на российском рынке, ссылаясь на то, что в их упаковках выпускают детское питание. Оно, в свою очередь, входит в перечень необходимых продуктов.

Компания просила разрешения предоставлять детям «гуманитарную помощь в виде продуктов питания». Tetra Pak заявляла, что из десяти упаковок молока и соков в России семь выпускаются при их участии.

Однако Совет не принял аргументы производителя, 4% выручки которого приходятся на Россию. В Tetra Pak намерены подать апелляцию на решение о запрете экспорта.

«Конечно, мы сохраняем наше мнение о том, что остановка экспорта будет иметь последствия с гуманитарной точки зрения», — заявили в компании.

Кроме того, Tetra Pak беспокоится, что их предприятие, находящееся на территории России, может перейти в собственность российскому государству. Это «даст России доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет», отметили представители компании в заявлении.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
детектив
Пропавшая
Джерард Батлер бросается на поиски пропавшей жены
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить