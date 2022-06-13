Власти Швеции запретили компании Tetra Pak поставлять свою продукцию в Россию

Шведский национальный совет по вопросам торговли отклонил просьбу компании Tetra Pak о возможности продолжить экспорт в Россию. Это означает, что поставки продукции в страну придется прервать, сообщило издание Dagens Nyheter.

Tetra Pak надеялась продолжить деятельность на российском рынке, ссылаясь на то, что в их упаковках выпускают детское питание. Оно, в свою очередь, входит в перечень необходимых продуктов.

Компания просила разрешения предоставлять детям «гуманитарную помощь в виде продуктов питания». Tetra Pak заявляла, что из десяти упаковок молока и соков в России семь выпускаются при их участии.

Однако Совет не принял аргументы производителя, 4% выручки которого приходятся на Россию. В Tetra Pak намерены подать апелляцию на решение о запрете экспорта.

«Конечно, мы сохраняем наше мнение о том, что остановка экспорта будет иметь последствия с гуманитарной точки зрения», — заявили в компании.

Кроме того, Tetra Pak беспокоится, что их предприятие, находящееся на территории России, может перейти в собственность российскому государству. Это «даст России доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет», отметили представители компании в заявлении.