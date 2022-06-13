На участницу Pussy Riot Люсю Штейн составили протокол о дискредитации армии

На участницу группы Pussy Riot Люсю Штейн составили протокол о дискредитации армии. Об этом стало известно из данных, опубликованных в базе судов.

Протокол зарегистрировали в Останкинском суде Москвы 8 июня. В чем именно обвиняют Штейн, пока неизвестно. Также еще не назначена дата судебного заседания.

Ранее Штейн уже объявили в розыск. Она покинула Россию в апреле, срезав с ноги электронный браслет — он отслеживал местоположение активистки после того, как в августе 2021 года суд назначил ей год ограничения свободы по так называемому санитарному делу.

«Санитарным делом» называют совокупность административных дел, которые были заведены из‑за митингов в Москве в начале 2021 года. Протесты были не согласованы властями города из‑за риска распространения коронавируса. По версии следствия, Штейн вместе с другими оппозиционерами призывала к участию в этих акциях.