перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Новый «Тор» станет самым коротким фильмом киновселенной Marvel с 2018 года 17:00
В Нидерландах представили электромобиль, работающий на солнечных батареях 16:38
Из соцсетей бренда "Боржоми"
Завод «Боржоми» перейдет во владение правительства Грузии 15:50
Лукашенко призвал усилить работу КГБ 15:45
Власти Швеции запретили компании Tetra Pak поставлять свою продукцию в Россию 15:17
На участницу Pussy Riot Люсю Штейн составили протокол о дискредитации армии 14:41
The Blaze выпустили первый за четыре года трек 13:56
Из соцсетей группы «Земляне»
«Все целы, но пережили шок»: музыканты группы «Земляне» попали в аварию после концерта в Херсоне 13:45
Путин уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества 13:39
«Я думаю, что это приговор»: художник Тимофей Радя создал в Екатеринбурге арт-объект «Жить прошлым!» 13:13
adidas подал в суд на Nike. Компания обвиняет конкурента в плагиате 12:36
SIPRI: риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны 12:10
nato.int
Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции 10:45
Медведев вновь стал первой ракеткой мира 9:29
В Чувашии катер столкнулся с теплоходом. Погибли четыре человека 9:00
В «Коломенском» охранник потребовал у отдыхающих убрать триколор с велосипеда. Есть и другая версия Вчера в 20:58
Netflix продлил «Игру в кальмара» на второй сезон Вчера в 19:55
Открытие «новых McDonald’s» в России, более заразный «Омикрон» и другие новости дня
Вчера в 18:49 дайджест
«Комитет против пыток»* объявил о ликвидации после признания его иноагентом Вчера в 18:45
Google отправила в отпуск инженера, который обнаружил признаки сознания у искусственного интеллекта Вчера в 17:23

Россия заработала 93 млрд евро на экспорте топлива за 100 дней «военной операции»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:12

Россия заработала 93 млрд евро от экспорта ископаемого топлива за первые 100 дней «военной операции» на территории Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Le Figaro.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), большая часть поставок топлива была направлена в Европейский союз (61%) — на общую сумму около 57 млрд евро. Другими крупными покупателями стали Китай (12,6 млрд), Германия (12,1 млрд) и Италия (7,8 млрд).

Доходы России в основном обеспечивались за счет продажи сырой нефти (46 млрд евро), газа (24 млрд), нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля.

Le Figaro подчеркивает, что, несмотря на сокращение поставок из‑за санкций, Россия выиграла от глобального роста цен на энергоносители. Доходы страны достигли рекордно высокого уровня. Так, например, средние цены на экспорт в России были примерно на 60% выше, чем в прошлом году.

3 июня Евросоюз ввел в отношении России шестой пакет санкций. Ограничения включают в себя отказ от поставок российской нефти в течение шести месяцев и от нефтепродуктов — за восемь месяцев.

В то же время некоторые страны приступили к наращиванию своих закупок из России. Среди них — Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Франция.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
детектив
Пропавшая
Джерард Батлер бросается на поиски пропавшей жены
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить