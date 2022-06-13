Россия заработала 93 млрд евро на экспорте топлива за 100 дней «военной операции»

Россия заработала 93 млрд евро от экспорта ископаемого топлива за первые 100 дней «военной операции» на территории Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Le Figaro.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), большая часть поставок топлива была направлена в Европейский союз (61%) — на общую сумму около 57 млрд евро. Другими крупными покупателями стали Китай (12,6 млрд), Германия (12,1 млрд) и Италия (7,8 млрд).

Доходы России в основном обеспечивались за счет продажи сырой нефти (46 млрд евро), газа (24 млрд), нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля.

Le Figaro подчеркивает, что, несмотря на сокращение поставок из‑за санкций, Россия выиграла от глобального роста цен на энергоносители. Доходы страны достигли рекордно высокого уровня. Так, например, средние цены на экспорт в России были примерно на 60% выше, чем в прошлом году.

3 июня Евросоюз ввел в отношении России шестой пакет санкций. Ограничения включают в себя отказ от поставок российской нефти в течение шести месяцев и от нефтепродуктов — за восемь месяцев.

В то же время некоторые страны приступили к наращиванию своих закупок из России. Среди них — Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Франция.