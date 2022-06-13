The Blaze выпустили первый за четыре года трек

Электронный дуэт из Парижа The Blaze выпустил трек «Eyes». Это первая работа музыкантов за четыре года.

The Blaze — это дуэт кузенов Жонатана и Гийома Альриков, существующий с 2016 года. Они определяют свой жанр как «эмоциональная танцевальная музыка». На данный момент музыканты выпустили всего два альбома. Последний релиз «Dancehall» увидел свет в 2018 году.

Кинематографические видео Альриков набирают на ютьюбе десятки миллионов просмотров. Самым популярным стал клип на заглавный трек дебютного альбома группы «Territory». В 2017 году он принес исполнителям Гран-при фестиваля «Каннские львы», а также премию Berlin Music Video Awards за лучшую режиссуру.