«Я думаю, что это приговор»: художник Тимофей Радя создал в Екатеринбурге арт-объект «Жить прошлым!»

В Екатеринбурге уличный художник Тимофей Радя создал новый масштабный арт-объект. Он разместил на крышах домов инсталляции со словами «Жить прошлым!» и символами СССР. Об этом он рассказал в своем инстаграме*.

Радя признался, что задумывал проект уже давно. Окончательную форму он принял в декабре 2021 года — и тогда художник начал подготовку.

«Я давно думаю об этом месте, о впечатляющем сочетании, которое здесь сложилось: старые знаки, символы и пустоты между ними. Само по себе, это уже похоже на Россию, не хватало только слов», — поделился он.

Радя представил арт-работу в День России. Он отметил, что фраза «Жить прошлым!» пришла ему в голову сразу же, когда он впервые увидел дома в Екатеринбурге. «Правда тогда, несколько лет назад, еще не было чувства, что эти слова сильно созвучны времени, скорее это был печальный прогноз», — сказал художник.

«Тогда мне казалось, что „жить прошлым“ — это точный диагноз. Сегодня я думаю, что это приговор», — добавил он.

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