Путин уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской от должности заместителя главы Россотрудничества. Документ вступил в силу со дня его подписания, сообщает «Интерфакс».

Поклонская в своем телеграм-канале объяснила, что освобождение от должности связано с ее переходом на другую работу. На какую именно, не уточняется.

«Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие», — написала она.

Поклонская была назначена заместителем главы по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) 2 февраля. До этого она должна была стать послом в Кабо-Верде, но назначение не состоялось по «личным обстоятельствам».