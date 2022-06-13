Медведев вновь стал первой ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев поднялся со второй на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом пишет «Коммерсант».
Бывший лидер таблицы серб Новак Джокович опустился на третью строчку, а Александр Зверев из Германии занял вторую.
Рафаэль Надаль сохранил за собой четвертую строчку, Каспер Рууд сместил Стефаноса Циципаса с пятого места, а Аслан Карацев поднялся с 40-го на 38-е место.
Вот как теперь выглядит топ-5 рейтинга ATP:
Даниил Медведев (РФ) — 7950 очков;
Александр Зверев (ФРГ) — 7075;
Новак Джокович (Сербия) — 6770;
Рафаэль Надаль (Испания) — 6525;
Каспер Рууд (Норвегия) — 5050;
Стефанос Циципас (Греция) — 4945;
Карлос Алькарас (Испания) — 4893;
Андрей Рублев (РФ) — 4125;
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895;
Маттео Берреттини (Италия) — 3570.
Медведев уже возглавлял рейтинг АТР с 28 февраля по 21с марта. Он стал первой ракеткой мира после того, как дошел до финала на турнире в Хертогенбосе.