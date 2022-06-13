Медведев вновь стал первой ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев поднялся со второй на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом пишет «Коммерсант».

Бывший лидер таблицы серб Новак Джокович опустился на третью строчку, а Александр Зверев из Германии занял вторую.

Рафаэль Надаль сохранил за собой четвертую строчку, Каспер Рууд сместил Стефаноса Циципаса с пятого места, а Аслан Карацев поднялся с 40-го на 38-е место.

Вот как теперь выглядит топ-5 рейтинга ATP:

Даниил Медведев (РФ) — 7950 очков;

Александр Зверев (ФРГ) — 7075;

Новак Джокович (Сербия) — 6770;

Рафаэль Надаль (Испания) — 6525;

Каспер Рууд (Норвегия) — 5050;

Стефанос Циципас (Греция) — 4945;

Карлос Алькарас (Испания) — 4893;

Андрей Рублев (РФ) — 4125;

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895;

Маттео Берреттини (Италия) — 3570.

Медведев уже возглавлял рейтинг АТР с 28 февраля по 21с марта. Он стал первой ракеткой мира после того, как дошел до финала на турнире в Хертогенбосе.