перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Я думаю, что это приговор»: художник Тимофей Радя создал в Екатеринбурге арт-объект «Жить прошлым!» 13:13
adidas подал в суд на Nike. Компания обвиняет конкурента в плагиате 12:36
SIPRI: риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны 12:10
nato.int
Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции 10:45
Медведев вновь стал первой ракеткой мира 9:29
В Чувашии катер столкнулся с теплоходом. Погибли четыре человека 9:00
В «Коломенском» охранник потребовал у отдыхающих убрать триколор с велосипеда. Есть и другая версия Вчера в 20:58
Netflix продлил «Игру в кальмара» на второй сезон Вчера в 19:55
Открытие «новых McDonald’s» в России, более заразный «Омикрон» и другие новости дня
Вчера в 18:49 дайджест
«Комитет против пыток»* объявил о ликвидации после признания иноагентом Вчера в 18:45
Google отправила в отпуск инженера, который обнаружил признаки сознания у искусственного интеллекта Вчера в 17:23
sk/Unsplash
В Москве одобрили гранты на создание точек общепита на 118 млн рублей Вчера в 16:58
Домен vkusno-i-tochka.ru выставили на продажу почти за 300 млн рублей Вчера в 15:56
Елизавета II стала вторым долгоправящим монархом в истории Вчера в 14:59
Глава ДНР не видит оснований для помилования воевавших иностранцев, приговоренных к смертной казни Вчера в 14:48
Умер журналист и литератор Игорь Дудинский. Ему было 75 лет Вчера в 13:55
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»
В России выявили более заразный вариант «Омикрон»-штамма — ВА.4 Вчера в 13:23
Путина поздравили с Днем России главы Северной Кореи, Беларуси, ДНР и ЛНР Вчера в 12:59
Шьямалан объявил о завершении съемок фильма «Стук в хижине» Вчера в 12:22
Ким Кэтролл исполнит главную роль в новом сериале Netflix об основательнице бьюти-бренда Вчера в 11:52

В Чувашии катер столкнулся с теплоходом. Погибли четыре человека

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:00

На Волге в Чувашии катер «Волжанка Voyager 67» столкнулся с теплоходом «Коломенский 803» груженным гипсом. Об этом сообщает ТАСС.

В результате происшествия погибли четыре человека, которые находились на маломерном судне.

Прокуратура Чувашии проводит проверку по факту столкновения.

Инцидент произошел возле деревни Шешкары в Чувашии, подчеркнули в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. «Очевидцы пояснили, что катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи», — сказано в заявлении ведомства.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Следственный комитет
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить