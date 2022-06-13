В Чувашии катер столкнулся с теплоходом. Погибли четыре человека

На Волге в Чувашии катер «Волжанка Voyager 67» столкнулся с теплоходом «Коломенский 803» груженным гипсом. Об этом сообщает ТАСС.

В результате происшествия погибли четыре человека, которые находились на маломерном судне.

Прокуратура Чувашии проводит проверку по факту столкновения.

Инцидент произошел возле деревни Шешкары в Чувашии, подчеркнули в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. «Очевидцы пояснили, что катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезался в носовую часть баржи», — сказано в заявлении ведомства.