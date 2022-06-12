Netflix продлил «Игру в кальмара» на второй сезон

Netflix официально продлил самый успешный его сериал «Игра в кальмара» на второй сезон. Об этом сообщает Deadline.

«Гит Хун возвращается. Фронтмен возвращается. Человек в костюме ттакджи может вернуться. Вас также познакомят с парнем Ён-хи по имени Чхон Суль», — сказал фанатам создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хек.

Netflix поделился коротким тизером продолжения.