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Netflix продлил «Игру в кальмара» на второй сезон

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:55

Netflix официально продлил самый успешный его сериал «Игра в кальмара» на второй сезон. Об этом сообщает Deadline.

«Гит Хун возвращается. Фронтмен возвращается. Человек в костюме ттакджи может вернуться. Вас также познакомят с парнем Ён-хи по имени Чхон Суль», — сказал фанатам создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хек.

Netflix поделился коротким тизером продолжения.

«Мне потребовалось 12 лет, чтобы воплотить в жизнь первый сезон «Игры в кальмара», и 12 дней, чтобы она стала самым популярным сериалом»», — добавил Хван Дон Хек.

«Игра в кальмара» вышла в сентябре 2021 года и стала самым популярным сериалом Netflix. «Афиша Daily» рассказывала о шоу в деталях, пытаясь понять, почему жестокий триллер достиг такого успеха и какие другие кинопроекты он напоминает.

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