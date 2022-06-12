перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В «Коломенском» охранник потребовал у отдыхающих убрать триколор с велосипеда. Есть и другая версия 20:58
Netflix продлил «Игру в кальмара» на второй сезон 19:55
Открытие «новых McDonald’s» в России, более заразный «Омикрон» и другие новости дня
18:49 дайджест
«Комитет против пыток»* объявил о ликвидации после признания иноагентом 18:45
Google отправила в отпуск инженера, который обнаружил признаки сознания у искусственного интеллекта 17:23
sk/Unsplash
В Москве одобрили гранты на создание точек общепита на 118 млн рублей 16:58
Домен vkusno-i-tochka.ru выставили на продажу почти за 300 млн рублей 15:56
Елизавета II стала вторым долгоправящим монархом в истории 14:59
Глава ДНР не видит оснований для помилования воевавших иностранцев, приговоренных к смертной казни 14:48
Умер журналист и литератор Игорь Дудинский. Ему было 75 лет 13:55
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»
В России выявили более заразный вариант «Омикрон»-штамма ВА.4 13:23
Путина поздравили с Днем России главы Северной Кореи, Беларуси, ДНР и ЛНР 12:59
Шьямалан объявил о завершении съемок фильма «Стук в хижине» 12:22
Ким Кэттролл исполнит главную роль в новом сериале Netflix об основательнице бьюти-бренда 11:52
Иностранные наемники в ДНР еще не получили перевод текста смертного приговора 9:41
Steven Abraham/Unsplash
В США отменили обязательное тестирование на коронавирус перед въездом в страну 9:04
Автора рэпа про ограбление банкоматов арестовали за ограбление банкомата Вчера в 20:50
Фанаты «Морбиуса», провалившегося в прокате дважды, требуют в третий раз запустить картину в прокат Вчера в 20:03
Путин разрешил не исполнять решения ЕСПЧ Вчера в 19:15
Завершились съемки сериала по The Last of Us Вчера в 18:31
Дайджест

Открытие «новых McDonald’s» в России, более заразный «Омикрон» и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:49

В России открылись несколько заведений «Вкусно — и точка» — бывших McDonald’s. Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак», а также «МакФлури» и «Биг Мак» из-за прямых ассоциаций с брендом.

Тем временем в сети появилось объявление о продаже домена vkusno-i-tochka.ru почти за 300 млн рублей. Сейчас по этому адресу открывается сайт с кулинарными рецептами.

В Москве одобрили 58 заявок на финансовую поддержку предпринимателей, которые развивают в городе формат быстрого питания. Общая сумма выделенных грантов составила 118,5 млн рублей.

В России обнаружили более опасный подвид «Омикрон»-штамма ВА.4. Первые образцы с новым вариантом коронавируса были переданы в лаборатории в конце мая.

Владимир Путин получил поздравления с Днем России от глав Северной Кореи, Беларуси, Армении, Азербайджана, Туркменистана, ДНР и ЛНР. Одни расписали о «встречающихся вызовах и трудностях», а другие акцентировали внимание на дальнейшем сотрудничестве.

В возрасте 75 лет умер журналист, художник, арт-дилер Игорь Дудинский. В июне 2022 года его госпитализировали в московскую клинику с инфекционно-токсическим шоком.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования иностранцев, воевавших на стороне Украины и приговоренных к смертной казни. Согласно местным законам, осужденным грозит расстрел, а в случае помилования — пожизненное заключение или 25 лет колонии, но они пока не получали перевод текста приговора, после которого будет еще 30 дней на обжалование.

Елизавета II стала вторым по продолжительности царствования монархом в истории. До абсолютного рекорда ее отделяют чуть менее двух лет.

Ким Кэтролл исполнит главную роль в драматическом сериале Netflix под названием «Гламур». Съемки десятисерийного проекта начнутся в июле в Торонто.

Режиссер М.Найт Шьямалан объявил о завершении съемок триллера «Стук в хижине», который должен выйти 3 февраля 2023 года. В фильме снялись Джонатан Грофф, Бен Олдридж, Дейв Баутиста, Руперт Гринт и Никки Амука-Берд.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить