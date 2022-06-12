Открытие «новых McDonald’s» в России, более заразный «Омикрон» и другие новости дня

В России открылись несколько заведений «Вкусно — и точка» — бывших McDonald’s. Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак», а также «МакФлури» и «Биг Мак» из-за прямых ассоциаций с брендом.

Тем временем в сети появилось объявление о продаже домена vkusno-i-tochka.ru почти за 300 млн рублей. Сейчас по этому адресу открывается сайт с кулинарными рецептами.

В Москве одобрили 58 заявок на финансовую поддержку предпринимателей, которые развивают в городе формат быстрого питания. Общая сумма выделенных грантов составила 118,5 млн рублей.

В России обнаружили более опасный подвид «Омикрон»-штамма ВА.4. Первые образцы с новым вариантом коронавируса были переданы в лаборатории в конце мая.

Владимир Путин получил поздравления с Днем России от глав Северной Кореи, Беларуси, Армении, Азербайджана, Туркменистана, ДНР и ЛНР. Одни расписали о «встречающихся вызовах и трудностях», а другие акцентировали внимание на дальнейшем сотрудничестве.

В возрасте 75 лет умер журналист, художник, арт-дилер Игорь Дудинский. В июне 2022 года его госпитализировали в московскую клинику с инфекционно-токсическим шоком.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования иностранцев, воевавших на стороне Украины и приговоренных к смертной казни. Согласно местным законам, осужденным грозит расстрел, а в случае помилования — пожизненное заключение или 25 лет колонии, но они пока не получали перевод текста приговора, после которого будет еще 30 дней на обжалование.

Елизавета II стала вторым по продолжительности царствования монархом в истории. До абсолютного рекорда ее отделяют чуть менее двух лет.

Ким Кэтролл исполнит главную роль в драматическом сериале Netflix под названием «Гламур». Съемки десятисерийного проекта начнутся в июле в Торонто.

Режиссер М.Найт Шьямалан объявил о завершении съемок триллера «Стук в хижине», который должен выйти 3 февраля 2023 года. В фильме снялись Джонатан Грофф, Бен Олдридж, Дейв Баутиста, Руперт Гринт и Никки Амука-Берд.