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Глава ДНР не видит оснований для помилования воевавших иностранцев, приговоренных к смертной казни

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:48

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования иностранцев, воевавших на стороне Украины и проговоренных к смертной казни. Его слова передает ТАСС.

«В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — сказал Пушилин.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к смертной казни. Согласно местным законам, они будут расстреляны.

Если Пушилин их помилует, смертная казнь может быть заменена на пожизненное заключение или 25 лет колонии.

8 июня Пиннер, Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Эйден Аслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

По версии следствия, осужденные за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по захвату власти в ДНР.

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