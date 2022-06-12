перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Google отправила в отпуск инженера, который обнаружил признаки сознания у искусственного интеллекта 17:23
sk/Unsplash
В Москве одобрили гранты на создание точек общепита на 118 млн рублей 16:58
Домен vkusno-i-tochka.ru выставили на продажу почти за 300 млн рублей 15:56
Елизавета II стала вторым долгоправящим монархом в истории 14:59
Глава ДНР не видит оснований для помилования воевавших иностранцев, приговоренных к смертной казни 14:48
Умер журналист и литератор Игорь Дудинский. Ему было 75 лет 13:55
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»
В России выявили более заразный вариант «Омикрон»-штамма ВА.4 13:23
Путина поздравили с Днем России главы Северной Кореи, Беларуси, ДНР и ЛНР 12:59
Шьямалан объявил о завершении съемок фильма «Стук в хижине» 12:22
Ким Кэттролл исполнит главную роль в новом сериале Netflix об основательнице бьюти-бренда 11:52
Иностранные наемники в ДНР еще не получили перевод текста смертного приговора 9:41
Steven Abraham/Unsplash
В США отменили обязательное тестирование на коронавирус перед въездом в страну 9:04
Автора рэпа про ограбление банкоматов арестовали за ограбление банкомата Вчера в 20:50
Фанаты «Морбиуса», провалившегося в прокате дважды, требуют в третий раз запустить картину в прокат Вчера в 20:03
Путин разрешил не исполнять решения ЕСПЧ Вчера в 19:15
Завершились съемки сериала по The Last of Us Вчера в 18:31
Уничтожение стихограммы Пригова в Москве, новая роль Умы Турман и другие новости дня
Вчера в 17:32 дайджест
Сатирическое издание «Панорама» опубликовало новости из России 2034 года Вчера в 17:18
Гольфист Тайгер Вудс стал третьим спортсменом-миллиардером в истории Вчера в 16:26
Paramount перезапустит «Сонную лощину» Вчера в 15:58

В Москве одобрили гранты на создание точек общепита на 118 млн рублей

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:58

Правительство Москвы одобрило 58 заявок на финансовую поддержку предпринимателей, которые развивают в городе формат быстрого питания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Общая сумма грантов составила 118,5 млн рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Хотя мы готовились и к худшим вариантам [что „Макдоналдс“ не сможет вернуться в Россию]. Объявили грант и около 120 заявок получили на открытие в Москве точек общепита, 58 из них уже в стадии открытия. Так что любое ваше промедление означало бы, что вы могли бы и не вернуться, — но у нас нет к этому никакого стремления и желания», — сказал он.

Решение о выделении грантов на открытие новых заведений быстрого обслуживания было принято 23 марта. Чтобы получить грант, нужно открыть новые точки общественного питания в сегменте быстрого обслуживания с доступными ценами и взять на работу сотрудников.

Максимальный размер средств на открытие одной точки общественного питания составляет 5 млн рублей. «На гранты претендуют как существующие сетевые компании, так и вновь созданные предприятия с оригинальными концепциями», — подчеркнули в пресс-службе мэра.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
детектив
Пропавшая
Джерард Батлер бросается на поиски пропавшей жены
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Москвы
McDonald's
Люди
Сергей Собянин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить