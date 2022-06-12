В Москве одобрили гранты на создание точек общепита на 118 млн рублей

Правительство Москвы одобрило 58 заявок на финансовую поддержку предпринимателей, которые развивают в городе формат быстрого питания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Общая сумма грантов составила 118,5 млн рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Хотя мы готовились и к худшим вариантам [что „Макдоналдс“ не сможет вернуться в Россию]. Объявили грант и около 120 заявок получили на открытие в Москве точек общепита, 58 из них уже в стадии открытия. Так что любое ваше промедление означало бы, что вы могли бы и не вернуться, — но у нас нет к этому никакого стремления и желания», — сказал он.

Решение о выделении грантов на открытие новых заведений быстрого обслуживания было принято 23 марта. Чтобы получить грант, нужно открыть новые точки общественного питания в сегменте быстрого обслуживания с доступными ценами и взять на работу сотрудников.

Максимальный размер средств на открытие одной точки общественного питания составляет 5 млн рублей. «На гранты претендуют как существующие сетевые компании, так и вновь созданные предприятия с оригинальными концепциями», — подчеркнули в пресс-службе мэра.