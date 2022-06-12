В США отменили обязательное тестирование на коронавирус перед въездом в страну

В США отменили обязательное прохождение тестирования на коронавирус для прилетающих в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Распоряжение вступило в силу сегодня, 12 июня, в 07.01 по московскому времени.

На сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) сказано, что теперь при въезде в США из других стран перед посадкой на самолет не требуется отрицательный результат теста на COVID-19 или документ, подтверждающий выздоровление.

Однако медицинский регулятор пояснил, что пассажиры, которые не являются гражданами США и не имеют миграционные визы, по-прежнему должны предоставлять перед вылетом тест на коронавирус.