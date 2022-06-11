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Фанаты «Морбиуса», провалившегося в прокате дважды, требуют в третий раз запустить картину в прокат

Семён Гудошников
Сегодня в 20:03

Фанаты фильма «Морбиус» с Джаредом Лето запустили петицию, в которой потребовали у Sony вернуть картину в кинопрокат в третий раз.

Неясно, насколько серьезны требования авторов инициативы. Они пишут, что «взволнованные поклонники по всему миру» хотели прийти в выходные на «Морбиуса», но не смогли, потому что были заняты. «Кто‑то мыл голову, кому‑то нужно было учиться, а у кого‑то уже были другие планы», — пояснили они.

Несмотря на это, на Change.org петицию уже подписали более 14,7 тыс. человек. На сайте сказано, что, если инициативу поддержат более 15 тыс. пользователей, она станет одной из самых популярных на платформе.

Впервые «Морбиус» вышел в кинотеатрах в марте 2022 года. Картина получила низкие оценки как от критиков, так и от зрителей. В интернете появились мемы о том, что фильм гениален, просто недооценен.

На фоне мемной волны Sony решила запустить картину в повторный прокат в 1037 американских кинотеатрах. Но итоги были неутешительны — 3 июня, в первый день проката, суперегройский боевик собрал всего 85 тыс. долларов, а каждый кинозал — около 82 долларов.

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