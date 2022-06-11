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Путин разрешил не исполнять решения ЕСПЧ

Семён Гудошников
Сегодня в 19:15

Владимир Путин подписал законопроект, который позволяет не исполнять в России решения Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По решениям ЕСПЧ, вынесенным до этой даты, Россия будет выплачивать компенсации до января 2023 года, но только в рублях.

Авторами законопроекта выступили единоросссы депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. В пояснительной записке говорится, что после исключения России из Совета Европы организация больше не может требовать от страны исполнения Европейской конвенции по правам человека.

Через сутки после начала «спецоперации» Совет Европы приостановил членство России в организации. 15 марта российское правительство уведомило генсека СЕ Марию Пейчинович-Бурич о выходе из Советв. Тогда же стало известно о намерении российских властей денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. На следующий день Комитет министров СЕ исключил страну из состава организации.

Комитет министров посчитал, что Россия нарушила статью 3 Устава Совета Европы, по которой каждая страна-участница должна признавать принцип верховенства права, искренне и активно сотрудничать во имя достижения цели Совета и согласовывать действия с правами человека и основными свободами.

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