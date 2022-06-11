Уничтожение стихограммы Пригова в Москве, новая роль Умы Турман и другие новости дня

В Херсонской и Запорожской областях Украины впервые выдали местным жителям российские паспорта. В Херсоне документы получили 23 человека.

Владимир Путин запретил работать водителями такси и автобусов судимым за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. С работниками, которые не предоставили работодателю справку об отсутствии судимости, трудовые договоры должны разорвать.

Опыт Чечни в воспитании детей планируется распространить на другие регионы России. По словам уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ, в Чечне потрясающие показатели: «Нет детских домов, нет алкоголь- и наркозависимых детей».

В московском Беляево в ходе капремонта закрасили мурал со стихограммой «АЯ» Дмитрия Пригова. Попытки инициативной группы сохранить работу ни к чему не привели.

Каждый третий москвич поддерживает идею вновь сделать красный флаг государственным. В окраинных округах столицы сторонники советского знамени встречаются в 1,5–2 раза чаще, чем в центре.

Американский гольфист Тайгер Вудс стал третьим спортсменом-миллиардером в истории. Основную часть капитала ему принесли рекламные контракты с более чем дюжиной брендов, включая Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Rolex и Nike.

Джастин Бибер рассказал, что ему парализовало половину лица из‑за синдрома Рамсея-Ханта. Артист уже приступил к терапии, но концертный тур ему пришлось отменить.

Ума Турман снимется в сиквеле фильма «Бессмертная гвардия». В картине также появятся Шарлиз Терон, Чиветель Эджофор и Генри Голдинг.

Legendary Entertainment выкупила права на экранизацию Duke Nukem. В последний раз видеоигру пыталась адаптировать на экранах Gearbox, сняв в главной роли Джона Сину, но проект застопорился.

Paramount перезапустит хоррор «Сонная лощина» по рассказу Вашингтона Ирвинга. Режиссером, сценаристом и продюсером фильма станет Линдси Бир.

Slava Marlow поделился треком «Расстреляй меня», последним в привычном для артиста стиле. Слава не собирается возвращаться к коммерческой музыке, поскольку достиг почти всех финансовых целей.