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Сатирическое издание «Панорама» опубликовало новости из России 2034 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:18

Сатирическое издание «Панорама» подготовило проект о России будущего — с изолированным интернетом, кибердружинами и сосланными в Омск чиновниками. Это новости, которые, по версии редакции, могут читать россияне в 2034 году.

«Панорама» поделилась в соцсетях новостью с заголовком «Федеральное телекоммуникационное пространство „Интерсеть“ объединят с евразийским датафаксом „Собор“». Рядовой читатель не поймет, о чем идет речь, пока не перейдет по ссылке и не поймет, что перед ним гипотетический новостной портал из России 2034 года.

© panorama.pub

Из сочиненной заметки становится ясно, что «Интерсеть» — это российский интранет, а «Собор» — его евразийский вариант, «объединяющий информационно-телекоммуникационные решения от Туркестанского края до Харбина».

При этом подключится к объединенной сети смогут не все россияне: она будет доступна только тем, кто «прописан в „надежной“ жилячейке» и обладает достаточно высоким «среднедушевым индексом благонадежности», а также не был замечен за «клеветой, киберсутяжничеством, публичном и ином роптании» и не был обвинен в «ложных доносах, крамольных допущениях и петиционерстве». Судя по всему, в «Интерсети» также борются со «сквернословием и дурнопостингом».

В ленте новостей можно заметить новости о «разрушающих дух и тело заграничных лакомствах с лезвиями бритв», «сосланных в Омск проворовавшихся чиновниках», производстве «буханок» с электрических клаксоном. Еще в антиутопичной России кибердружины будут «вычислять смутьянов», СМИ предрекать крах доллару, а Михаил Горбачев опровергать свою кончину, в то время как американы уже высадятся на Меркурий.

Так звучит заголовок одной из вымышленных новостей: «Замороженные в 2020-м. Участники научного эксперимента вышли из 14-летней криогенной комы и тут же попросились обратно».

© panorama.pub

Если попытаться перейти на один из материалов, то «Панорама» перенаправит на обычную свою страницу и извинится за «старенькую машину времени», которая «иногда сбоит и получается вот такое безобразие».

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