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Гольфист Тайгер Вудс стал третьим спортсменом-миллиардером в истории

Семён Гудошников
Сегодня в 16:26

Состояние 46-летнего Тайгера Вудса превысило миллиард долларов, подсчитал Forbes. Таким образом, американский гольфист стал третьим в истории спортсменом-миллиардером.

Менее 10% своего капитала Вудс получил от выигрышей в гольф, а 90% — заработал вне поля. Основную часть состояния ему принесли рекламные контракты с более чем дюжиной брендов, включая Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Rolex и Nike.

Спортсмен также занимается бизнесом — управляет компанией по обустройству полей для гольфа TGR Design, фирмой по организации мероприятий TGR Live и рестораном The Woods. А еще Вудс основал TGR Ventures, владеющей долей стартапа Full Swing, который разрабатывает устройства для обучения гольфу.

И это далеко не все активы спортсмена. К примеру, он вложился в международную компанию в сфере гостеприимства NEXUS Luxury Collection, среди инвесторов которой — Джастин Тимберлейк, гольфист Эрни Элс и Tavistock Group британского миллиардера Джо Льюиса.

Десять лет подряд, с 2003 по 2012 год, Вудс возглавлял список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. В 2021 году гольфист почти не участвовал в соревнованиях, поскольку восстанавливался после автомобильной аварии. В 2022 году он занял в рейтинге Forbes 14-е место.

До Вудса более 1 млрд долларов заработали американские баскетболисты Леброн Джеймс и Майкл Джордан.

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