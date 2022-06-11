Paramount перезапустит «Сонную лощину»

Paramount собирается перезапустить хоррор «Сонная лощина» по рассказу Вашингтона Ирвинга. Об этом Deadline рассказали источники, но точными деталями сюжета адаптации делиться не стали.

Режиссером, сценаристом и продюсером фильма станет Линдси Бир, у которой в этом году должен состояться дебют — приквел к хоррору «Кладбище домашних животных». Помогут в написании ей Тодд Гарнер и Спенсер Уокер.

Бир — одна из самых востребованных сценаристок в Голливуде. Недавно она работала над новым «Стартреком» и проект ремейка «Бэмби» для Disney и «Hello Kitty».

История о всаднике без головы, терроризирующем небольшой городок, и его новом жителе, Икабоде Крейне, рассказывалась на экране уже не один раз — анимационный фильм Диснея 1949 года и сериал Fox 2010-х годов. Самой популярной экранизация получилась у Paramount в 1999 году, в которой Джонни Депп сыграл главную роль под руководством Тима Бертона. Фильм собрал более 200 млн долларов в мировом прокате.