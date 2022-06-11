Slava Marlow выпустил последний трек в привычном для себя стиле

«Предлагаю закрыть эту эпоху треком, сниппет которого гулял по сети еще год назад. И пускай в сегодняшних реалиях название песни звучит просто ужасно — песня посвящена отношениям и любви к своему делу», — заявил музыкант.

Slava Marlow поделился треком «Расстреляй меня» — он должен стать последним в привычном для артиста стиле, пишет The Flow.

Марлоу говорил, что не собирается возвращаться к коммерческой музыке, поскольку достиг почти всех финансовых целей.

В последние пару лет Слава выпускает в основном синглы или фиты с другими артистами. Музыкант выпустил два студийных альбома «Опенинг» (2019 год), «20» (2020-й) и столько же EP — «Галерея» (2018), «Артем» (2020).