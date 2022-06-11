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Треть москвичей выступает за возвращение красного флага в качестве государственного

Семён Гудошников
Сегодня в 15:06

Чуть больше трети москвичей (34%) поддерживает идею вновь сделать красный флаг государственным. Остальные 66% выступают против, свидетельствуют результаты исследования группы «Мосопрос».

Больше всего противников возврата красного флага в ЦАО — там таких 72%. В окраинных округах столицы сторонники советского знамени встречаются в 1,5-2 раза чаще, чем в центре. Лидеры по их доле в Зеленограде и Новой Москве — там за возврат красного флага выступают 43% и 39% жителей соответственно.

При этом среди районов (не округов) Москвы наибольший процент сторонников советского знамени обнаруживается в центре — в Тверском районе таковых набралось 52% (единственный район города, где их больше половины).

Впрочем, в остальных центральных районах доминирует обратная позиция. На Арбате против возвращения красного флага высказались 93%, в Красносельском районе — 85%, в Басманном, Замоскворечье и Якиманке — по 78%.

Женщины в Москве в целом негативнее относятся к советскому знамени, чем мужчины — 71% против 62%.

Опрос проводился через социальные сети в группах каждого района города. Респондентам задавался вопрос: «Сделать Красный флаг флагом страны?». На выбор были два ответа: «Да» и «Нет». В ходе опроса были обработаны 12 440 голосов.

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