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Путин запретил работать в такси судимым за тяжкие преступления

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:56

Владимир Путин подписал закон о запрете работать водителями такси и автобусов судимым за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Согласно закону, к перевозке пассажиров и багажа не допускаются люди с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Кроме того, под запрет попадают люди, совершившие «преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества».

С работниками, которые не предоставили работодателю справку об отсутствии судимости, трудовые договоры должны быть прекращены. Это также распространяется на граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

Для управления автобусами, трамваями и троллейбусами не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью либо осужденные только за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Новая норма должна быть введена с 1 марта 2023 года. Предоставить работодателям документы о судимостях нужно будет до 1 сентября 2023 года.

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