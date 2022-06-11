В Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта

В Херсонской и Запорожской областях Украины впервые выдали местным жителям российские паспорта. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости».

В Херсоне российские паспорта получили 23 жителя, количество получивших документы в Мелитополе Запорожской области не уточняется. На начало 2020 года население Херсонской области составляло 1 027 913 человек, Запорожской — 1 687 401.

Глава «военно-гражданской администрации» Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «товарищи-херсонцы хотят получить как можно скорее паспорт и гражданство» России.

Ранее новые власти Запорожской области объявляли о выдаче российских паспортов в День России, 12 июня. Член «главного совета военно-гражданской администрации» региона Владимир Рогов говорил, что по состоянию на 6 июня документы на получение гражданства России подали более 70 тыс. человек.

25 мая Владимир Путин упростил порядок обращений жителей Запорожской и Херсонской областей для получения российского гражданства.