перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Треть москвичей выступает за возвращение красного флага в качестве государственного 15:06
Путин запретил работать в такси судимым за тяжкие преступления 14:56
В Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта 14:03
Опыт Чечни в воспитании детей распространят на другие российские регионы 14:01
Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
«Нет пути домой» выйдет в повторный прокат в США и Канаде. В этой версии фильма будет больше сцен 12:57
Росавиация вновь продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России 11:59
Legendary выкупила права на экранизацию игры Duke Nukem 10:57
В Литве предложили расторгнуть договор с Россией 1634 года. Это ответ на предложение в Госдуме 9:59
В 2023 году выйдет игра о возвращении гномов в Морию по вселенной «Властелина колец» 9:10
Из соцсетей Виолы Дэвис
Виола Дэвис и Джейсон Бейтман снимется в фильме Бена Аффлека о Nike 2:55
Джастин Бибер рассказал, что у него парализовало половину лица из‑за синдрома Рамсея-Ханта 1:52
Ума Турман снимется в сиквеле «Бессмертной гвардии» — он выйдет на Netflix 1:01
«Комитет против пыток» включили в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов 0:04
Некоммерческие организации Донбаса смогут участвовать в конкурсе президентских грантов Вчера в 22:56
Кадр из сериала «Шмигадун!»
Apple TV продлил сериал «Шмигадун!» на второй сезон Вчера в 22:54
Netflix анонсировал игры по сериалам «Ход королевы» и «Бумажный дом» Вчера в 21:51
Forbes: Минцифры заморозило проект электронных паспортов Вчера в 21:27
Павел Дуров официально объявил о запуске премиум-версии Telegram Вчера в 21:12
Amazon продлил «Пацанов» на четвертый сезон Вчера в 20:51
ЦБ снизил ставку до 9,5%, Joji выпустил клип «Glimpse of Us» и другие новости дня
Вчера в 20:39 дайджест

В Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:03

В Херсонской и Запорожской областях Украины впервые выдали местным жителям российские паспорта. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости».

В Херсоне российские паспорта получили 23 жителя, количество получивших документы в Мелитополе Запорожской области не уточняется. На начало 2020 года население Херсонской области составляло 1 027 913 человек, Запорожской — 1 687 401.

Глава «военно-гражданской администрации» Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «товарищи-херсонцы хотят получить как можно скорее паспорт и гражданство» России.

Ранее новые власти Запорожской области объявляли о выдаче российских паспортов в День России, 12 июня. Член «главного совета военно-гражданской администрации» региона Владимир Рогов говорил, что по состоянию на 6 июня документы на получение гражданства России подали более 70 тыс. человек.

25 мая Владимир Путин упростил порядок обращений жителей Запорожской и Херсонской областей для получения российского гражданства.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Владимир Путин
Владимир Рогов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить