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«Нет пути домой» выйдет в повторный прокат в США и Канаде. В этой версии фильма будет больше сцен

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:57

«Человек-паук: Нет пути домой» вновь покажут в кинотеатрах США и Канады. Зрители увидят «более веселую» версию фильма с дополнительными сценами, сообщается в твиттере франшизы.

Американцы и канадцы смогут посмотреть расширенную версию 2 сентября. Повторный прокат приурочен к 60-летию Человека-паука и 20-летию фильмов о персонаже.

Крутить «Нет пути домой» планируют и в других странах, о которых Sony объявит позднее. Билеты поступят в продажу 9 августа.

«Нет пути домой» в США — третий самый кассовый фильм всех времен. Лента занимает шестое место в рейтинге самых кассовых в мире с 1,8 млрд долларов. Dealine предполагает, что в этот раз он может собрать еще более 2 млрд.

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