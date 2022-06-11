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Росавиация вновь продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

В России вновь продлила временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части страны до 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Речь идет о полетах в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

В качестве альтернативы российским авиакомпаниям ведомство предложило использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в штатном режиме. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний Росавиация советует уточнять на их официальных сайтах.

Впервые Росавиация запретила полеты в ряд южных городов 24 февраля, в день начала «военной спецоперации» России на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта, затем оно продлевалось уже 18 раз. В последний раз крайним сроком действия меры было установлено 12 июня.

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