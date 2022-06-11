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В Литве предложили расторгнуть договор с Россией 1634 года. Это ответ на предложение в Госдуме

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:59

Депутат сейма Литвы Матас Малдейкис предложил расторгнуть Поляновский мирный договор 1634 года, заключенный между Россией и Речью Посполитой по итогам Смоленской войны (1632–1634). Об этом он написал в своем твиттере.

«Если Россия отзовет свое признание независимости Литвы в 1991 году, Литва отзовет Поляновский договор 1634 года», — заявил Малдейкис. Если бы такое случилось, то, по словам Младейкиса, президенту России пришлось бы подчиниться Владиславу IV и «вернуть все оккупированные территории Великому княжеству». В конце парламентарий добавил: «Смоленск — это Литва!».

8 июня депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров внес законопроект об отказе от признания Россией независимости Литвы, провозглашаемой в постановление Госсовета СССР. Он обращает внимание на то, что решение о выходе Литвы из состава СССР было принято неконституционным образом и с нарушениями главного закона страны, а в самой республике не проводился референдум и не был установлен переходный период для решения всех спорных проблем.

Федоров добавил, что отмена решения СССР позволит оспорить место Литвы в НАТО, а Россия выступит как правопреемница СССР. Он заявил о необходимости урегулирования правовых отношений с тех времен.

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