В 2023 году выйдет игра о возвращении гномов в Морию по вселенной «Властелина колец»

В центре сюжета Return to Moria окажутся гномы, призванные Гимли для восстановления Мории. Игроку нужно будет охотиться и собирать ресурсы, добывать пищу, следить за уровнем сна, а также температуры и шума, которые могут разбудить древнее зло.

Чтобы обороняться и атаковать противников, нужно будет обзавестись оружием и доспехами, а чтобы соорудить что‑то — знакомиться с новыми технологиями и строить специальные машины. Игрок может кастомизировать своего персонажа и играть в восьмером.

В прошлом году в кинотеатрах крутили аниме по вселенной «Властелина колец». «Война Рохиррима» была посвящена Хельму Молоторукому — королю государства Рохан., где расположена знаменитая долина Хельмова Падь.