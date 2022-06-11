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В 2023 году выйдет игра о возвращении гномов в Морию по вселенной «Властелина колец» 9:10
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В 2023 году выйдет игра о возвращении гномов в Морию по вселенной «Властелина колец»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:10

Студия Free Range Games анонсировала выход игры Lord of the Rings: Return to Moria. Релиз намечен на весну 2023 года, сообщает DTF.

В центре сюжета Return to Moria окажутся гномы, призванные Гимли для восстановления Мории. Игроку нужно будет охотиться и собирать ресурсы, добывать пищу, следить за уровнем сна, а также температуры и шума, которые могут разбудить древнее зло.

Чтобы обороняться и атаковать противников, нужно будет обзавестись оружием и доспехами, а чтобы соорудить что‑то — знакомиться с новыми технологиями и строить специальные машины. Игрок может кастомизировать своего персонажа и играть в восьмером.

В прошлом году в кинотеатрах крутили аниме по вселенной «Властелина колец». «Война Рохиррима» была посвящена Хельму Молоторукому — королю государства Рохан., где расположена знаменитая долина Хельмова Падь.

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