Билли Айлиш снялась вместе с Yungblud в документальном фильме об изменении климата «Overheated»

Фильм посвящен изменению климата. Его сняла организация Sage Foundation. Ее представители описывают кинопроект как «захватывающий дух комментарий к климатической тревожности, распространяющейся в данный момент по всему миру».

Американская певица Билли Айлиш снялась вместе с рэпером Yungblud и организатором фестиваля «Гластонбери» Эмили Ивис в документальном фильме «Overheated» («Перегретая»). Об этом сообщил NME.

В ленте, по словам ее авторов, приняли участие «ведущие активисты сегодняшнего дня, которые намерены использовать свое влияние, чтобы превратить тревогу в действие». Кроме того, в фильме можно увидеть Финнеаса, Вивьен Вествуд, Girl in Red.

«Этот документальный фильм объединяет некоторых из самых выдающихся мировых деятелей в области музыки, моды и климатического активизма, но, что более важно, он усиливает голоса с передовой линии борьбы с изменением климата, которые слишком часто остаются неуслышанными», — сказала продюсер Наза Алакиджа.

Она отметила, что, в частности, фильм рассказывает о коренных народах, которые составляют лишь 5% населения Земли, но защищают и поддерживают более 80% мирового биоразнообразия. «Они понимают, знают и защищают природу лучше, чем кто‑либо другой», — добавила Алакиджа.

Продюсер отметила, что надеется, что «Overheated» вызовет сочувствие и породит надежду, которая сможет привести к переменам. «Мы вступаем в переломный момент для будущего нашей планеты, и цель этого фильма — заставить нас глубоко задуматься о нашем месте в борьбе с изменением климата», — отметила она.

Режиссер фильма Ясса Хан добавил, что у него самого появилась надежда после съемок «Overheated». «Запечатлеть вдохновляющие и страстные голоса такой невероятной и разнообразной группы людей, говорящих о самой важной проблеме нашего времени, было ни с чем не сравнимой честью», — заявил он.

Посмотреть картину Хана можно с сегодняшнего дня на платформе WePresent. Она будет доступна на протяжении 72 часов. «Overheated» также покажут на фестивале «Гластонбери».

Кроме того, в июне состоится шестидневное мероприятие «Overheated», которое соберет музыкантов, климатических активистов и дизайнеров. Они обсудят способы, как совместными усилиями предотвратить климатический кризис. В обсуждении примут участие Айлиш и ее брат Финнеас. Выручка от билетов на «Overheated» будет передана благотворительным организациям Support + Feed и Reverb.