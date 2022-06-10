перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кадр из сериала «Шмигадун!»
Apple TV продлил сериал «Шмигадун!» на второй сезон 22:54
Netflix анонсировал игры по сериалам «Ход королевы» и «Бумажный дом» 21:51
Forbes: Минцифры заморозило проект электронных паспортов 21:27
Павел Дуров официально объявил о запуске премиум-версии Telegram 21:12
Amazon продлил «Пацанов» на четвертый сезон 20:51
ЦБ снизил ставку до 9,5%, Joji выпустил клип «Glimpse of Us» и другие новости дня
20:39 дайджест
Билли Айлиш снялась вместе с Yungblud в документальном фильме об изменении климата «Overheated» 20:10
WWD: 80% модных брендов не раскрывают поставщиков. Они могут нарушать права человека на производстве 19:52
Мила Кунис запустила развлекательную франшизу Armored Kingdom. В нее войдут комиксы, игры и фильмы 19:00
Vishnu R Nair/Unsplash
В «Главклубе» пройдет фестиваль PunkRupor-2022. В программе — Anacondaz и «Казускома» 18:52
Лиззо опубликовала новую песню из грядущего альбома «Grrrls» 18:06
Журналиста Илью Азара оштрафовали на 60 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ 17:58
Kid Cudi выложил трек «Do What I Want» — первый в рамках проекта «Entergalactic» 17:57
Глава Роскосмоса: увлечение «электронным прогрессом» поставит западную цивилизацию на колени 17:48
Andrew Toth/Getty Imagine
Умерла певица Джули Круз, исполнившая музыкальную тему сериала «Твин Пикс» 17:09
WSJ: потери зарубежных бизнесов в России на фоне санкций превысили 59 млрд долларов 16:54
«Я не могу забрать вас всех»: на американца из кустов выпрыгнула дюжина котят. Ролик завирусился 16:51
«Все везде и сразу» стал самым прибыльным фильмом компании A24 16:19
Передачу Бориса Гребенщикова сняли с эфира после звонка из прокуратуры и травли в «Z-пабликах» 16:02
Россия осталась лидером по оформлению шенгенских виз среди третьих стран 15:45

Билли Айлиш снялась вместе с Yungblud в документальном фильме об изменении климата «Overheated»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:10

Американская певица Билли Айлиш снялась вместе с рэпером Yungblud и организатором фестиваля «Гластонбери» Эмили Ивис в документальном фильме «Overheated» («Перегретая»). Об этом сообщил NME.

Фильм посвящен изменению климата. Его сняла организация Sage Foundation. Ее представители описывают кинопроект как «захватывающий дух комментарий к климатической тревожности, распространяющейся в данный момент по всему миру».

В ленте, по словам ее авторов, приняли участие «ведущие активисты сегодняшнего дня, которые намерены использовать свое влияние, чтобы превратить тревогу в действие». Кроме того, в фильме можно увидеть Финнеаса, Вивьен Вествуд, Girl in Red.

«Этот документальный фильм объединяет некоторых из самых выдающихся мировых деятелей в области музыки, моды и климатического активизма, но, что более важно, он усиливает голоса с передовой линии борьбы с изменением климата, которые слишком часто остаются неуслышанными», — сказала продюсер Наза Алакиджа.

Она отметила, что, в частности, фильм рассказывает о коренных народах, которые составляют лишь 5% населения Земли, но защищают и поддерживают более 80% мирового биоразнообразия. «Они понимают, знают и защищают природу лучше, чем кто‑либо другой», — добавила Алакиджа.

Продюсер отметила, что надеется, что «Overheated» вызовет сочувствие и породит надежду, которая сможет привести к переменам. «Мы вступаем в переломный момент для будущего нашей планеты, и цель этого фильма — заставить нас глубоко задуматься о нашем месте в борьбе с изменением климата», — отметила она.

Режиссер фильма Ясса Хан добавил, что у него самого появилась надежда после съемок «Overheated». «Запечатлеть вдохновляющие и страстные голоса такой невероятной и разнообразной группы людей, говорящих о самой важной проблеме нашего времени, было ни с чем не сравнимой честью», — заявил он.

Посмотреть картину Хана можно с сегодняшнего дня на платформе WePresent. Она будет доступна на протяжении 72 часов. «Overheated» также покажут на фестивале «Гластонбери».

Кроме того, в июне состоится шестидневное мероприятие «Overheated», которое соберет музыкантов, климатических активистов и дизайнеров. Они обсудят способы, как совместными усилиями предотвратить климатический кризис. В обсуждении примут участие Айлиш и ее брат Финнеас. Выручка от билетов на «Overheated» будет передана благотворительным организациям Support + Feed и Reverb.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Билли Айлиш
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить