Мила Кунис запустила развлекательную франшизу Armored Kingdom. В нее войдут комиксы, игры и фильмы

Американская актриса Мила Кунис совместно с бизнесменом Шарадом Деваражаном открыла компанию Armored Kingdom Media Inc. Она займется разработкой новой развлекательной франшизы, включающей комиксы, игры и фильмы, сообщил Deadline.

Armored Kingdom расскажет о средневековых династиях Армории — мира, названного в честь таинственного металла арморита. Некогда арморит использовали для изготовления магического оружия, однако добыча металла давно прекратилась.

Теперь враждующие династии пытаются найти разбросанное по землям редкое оружие. Каждого из них способен изменить баланс сил между людьми, обитающими в джунглях, созданиями из королевства Рога, земноводными жителями Костраки и сообществом тайных убийств из Варри.

Первые комиксы выйдут в формате NFT, их уже можно приобрести на сайте Armored Kingdom. В ближайшее время компания представит пять выпусков. На 2022 год запланирован и релиз цифровой карточной игры.

«Тщательное сочетание повествования и игрового процесса, а также использование того и другого для дальнейшего изучения мира позволят сохранить сюжетную линию вечнозеленой, постоянно развивающейся и прежде всего увлекательной», — сказала одна из разработчиц франшизы Линдси Макинерни.

Кунис же призналась, что в юности была заядлым геймером и потому была захвачена возможностью создания собственной вселенной. По словам актрисы, использование технологии блокчейн способно углубить игровой опыт и сделать его более личным.

В разработке франшизы будут участвовать помимо Кунис Деваржана и МакИнерни, Лиза Стербаков, Хью Стербаков, а также сценарист и геймдизайнер Брайан Тернер. Они будут использовать технологию Web3, курировать проект доверили NEAR Foundation.