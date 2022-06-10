WWD: 80% модных брендов не раскрывают поставщиков. Они могут нарушать права человека на производстве

Независимый аналитический центр Planet Tracker подготовил новый отчет о стратегии работы крупных модных брендов. В нем говорится, что только 21% компаний раскрывают цепочки поставок своих тканей и других материалов, необходимых для производства одежды, пишет WWD.

Так, сведения о поставщиках раскрыли только 11 публичных компаний из 52, которые анализировал центр. В их числе конгломерат Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH, владеет брендами Louis Vuitton, Dior, Celine и другими) и чуть менее известная марка Patagonia.

Основная причина такой скрытности в том, что бренды опасаются финансовых и репутационных последствий. После того, как поставщики будут раскрыты, они окажутся под пристальным вниманием, а в ходе проверок могут вскрыться проблемы.

В частности, могут обнаружиться нарушения в области окружающей среды и прав человека. В одном из последних отчетов Planet Tracker писала, что даже использование большого количества пластика на производстве у поставщиков может быть рискованным для бизнеса.

При этом на данный момент наблюдается рост показателя прослеживаемости цепочек поставок брендов. В 2020 году он составлял 16%, в 2021-м — 19%, а сейчас уже 21%.

Как отмечает WWD, отрасль склонна к изменениям благодаря тренду на устойчивое потребление. Кроме того, за рубежом появляются законы, которые этому способствуют — предприятий с нарушениями экологических требований и прав человека становится все меньше. Становится проще ответить на вопросы, какие материалы используются для тканей и какие условия труда у работников.

Вместе с тем Planet Tracker считают, что раскрытие цепочек поставок поможет увеличить чистую прибыль брендов в среднем на 3-7%. Например, потому что это позволит компаниям объединиться для сокращения авиаперевозок и консолидации поставщиков.

«Прослеживаемость — это сбор данных, а прозрачность — это обмен этими данными для укрепления доверия с заинтересованными сторонами», — говорится в докладе.

Кроме того, существует технология отслеживания цепочки поставок — но ее нужно развивать. За последние 10 лет компании по производству одежды инвестировали менее 200 млн долларов в эту сферу. Это значительно меньше, чем на рынке подержанной одежды, на котором с 2015 года было собрано около 3,5 млрд долларов из частных и государственных средств.

«Есть проблемы, и они останутся, но наш вывод прост — технология есть, компаниям просто нужно ее внедрить — и именно здесь давление со стороны инвесторов является ключевым», — говорится в заключении отчета Planet Tracker.