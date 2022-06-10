WSJ: потери зарубежных бизнесов в России на фоне санкций превысили 59 млрд долларов

Потери зарубежных бизнесов в России превысили 59 млрд долларов (примерно 3,5 трлн рублей по текущему курсу) на фоне санкций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные публичных заявлений и информацию из документов компаний.

Например, головная компания McDonald’s, как ожидается, спишет активы в размере 1,2–1,4 млрд долларов (порядка 69,7–81,4 млрд рублей) после заключения сделки по продаже своей сети в России, сообщает газета.

Пивоваренная компания AB InBev уже списала 1,1 млрд долларов (около 63,9 млрд рублей) вследствие продажи совместного с российского стороной бизнеса.

Со списаниями активов в России столкнулись как розничные продавцы и производители, так и компании, имеющие другой профиль деятельности. WSJ приводит пример ирландской AerCap Holdings, занимающейся лизингом самолетов. Она зафиксировала списания в объеме 2,7 млрд долларов (примерно 157,4 млрд рублей).

Газета пишет, что более 100 ее авиасудов, находившихся в лизинге у неназванных российских перевозчиков, не могут вылететь из России. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты указали, что волны списаний могут продолжиться.

Всего, согласно подсчетам Йельского университета, к 10 июня об уходе из России объявили почти 1000 компаний.