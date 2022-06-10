В 2021 году Россия осталась лидером по оформлению шенгенских виз среди третьих стран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику стран Шенгенского соглашения.

По приведенным данным, в минувшем году в России было подано 536,2 тыс. заявлений на шенгенскую визу. В допандемийном 2019-м заявок было в 7,5 раза больше.

Увеличилась доля выданных гражданам России многократных виз — 86% от общего количества или 451,7 тыс. документов. В 2020 году эта доля составила 73%, в 2019-м — 79%.

Увеличилось и число отказов в выдаче виз: всего было выдано 513,8 тыс. виз — доля отказов составила 3%. Для сравнения: в 2020-м — 2,6%, в 2019-м — 1,5%.

После России в первой пятерке по числу поданных заявок разместились Турция (271,9 тыс. заявлений), Украина (194,2 тыс.), Саудовская Аравия (173,5 тыс.) и Марокко (157,1 тыс.).