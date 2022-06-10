«Я не могу забрать вас всех»: на американца из кустов выпрыгнула дюжина котят. Ролик завирусился

На платформе Reddit завирусился ролик, в котором мужчина остановился посреди дороги, чтобы спасти бездомного котенка, но что‑то пошло не так, и уже через несколько минут по его машине бегало 13 четвероногих. Видео можно посмотреть тут.

Все началось с того, что водитель вышел из автомобиля и взял на руки первого котенка. Буквально через секунду из высокой травы выбежала еще дюжина маленьких котят.

«Успешную засаду возглавил сержант Мяу», — пишут пользователи в комментариях.