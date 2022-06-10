«Я не могу забрать вас всех»: на американца из кустов выпрыгнула дюжина котят. Ролик завирусился

На платформе Reddit завирусился ролик, в котором мужчина остановился посреди дороги, чтобы спасти бездомного котенка, но что‑то пошло не так, и уже через несколько минут по его машине бегало 13 четвероногих. Видео можно посмотреть тут.
Все началось с того, что водитель вышел из автомобиля и взял на руки первого котенка. Буквально через секунду из высокой травы выбежала еще дюжина маленьких котят.
«Успешную засаду возглавил сержант Мяу», — пишут пользователи в комментариях.
На видео слышно, как мужчина повторяет, что планировал забрать только одного и не готов привезти домой столько четвероногих. Пользователи в соцсетях начали переживать об их судьбе.
Чуть позже автор ролика их успокоил, опубликовав продолжение. Все котята уже прыгали по салону его автомобиля — он решил не оставлять их на улице и забрал домой всех.
Вопрос, как ему удавалось вести машину с таким количеством котеек на заднем сиденье, остается открытым.
Позже выяснилось, что автор оригинального видео — американец Роберт Брэнтли. В своих соцсетях он написал, что забрал 13 котят к себе на ферму. Сейчас они живут с его семьей, мужчина готов отдать часть питомцев в добрые руки.