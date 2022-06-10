В Госдуме подготовили законопроект о запрете вывесок на иностранных языках

Депутаты Госдумы обсуждают законопроект о запрете размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Накануне глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская заявила, что законопроект о запрете слов на иностранных языках в рекламе направлен в правительство для подготовки отзыва. Министерство просвещения соберет отзывы всех ведомств, после чего депутаты примут решение.

По словам Ямпольской, на центральных улицах Москвы в среднем на 30–50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем вывесок на русском.