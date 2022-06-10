Малайзия отменит обязательное применение смертной казни за ряд тяжких преступлений

Министр по вопросам парламента и законодательства Малайзии Ван Джунаиди Туанку Джафар заявил, что страна отменит обязательное применение смертной казни за ряд преступлений. Его слова передает CNN.

Сейчас обязательный смертный приговор в Малайзии выносится за убийства, торговлю наркотиками, терроризм и изнасилование, повлекшее смерть жертвы, — всего в список входят 11 преступлений.

Теперь, согласно намерениям малазийского руководства, решение о вынесении высшей меры наказания по этим преступлениям будет принимать суд — он сможет выбрать альтернативные санкции, которые сейчас прорабатываются.

Власти Малайзии планируют внести соответствующие поправки в законодательство, сроки изменений пока не называются. С 2018 года в стране введен мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение, однако суды продолжают их выносить.

Предыдущее малазийское правительство намеревалось внести предложение об отмене высшей меры наказания в парламент в том же 2018-м. Однако после смены власти в феврале 2020 года рассмотрение законопроекта отложили, что вызвало критику правозащитных организаций.