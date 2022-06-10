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Приложение McDonald’s после обновления получило название «Мой бургер»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:35

Приложение McDonald’s обновилось в AppStore и Play Market у российских пользователей и стало называться «Мой бургер». В этом убедился редактор «Афиши Daily».

В обновленном приложении есть ссылка на сайт, меню, в котором изменены некоторые названия блюд, и информация о поиске сотрудников. Бонусные баллы остались.

Представитель новой сети ресторанов Наталья Меркушова сказала «Подъему», что название временное. Его изменили, поскольку нужно было убрать бренд McDonald’s. В ближайшее время, по словам Меркушевой, появится постоянная версия приложения с официальным названием и логотипом компании.

«Мы поменяем приложение, как только выберем название. Чтобы приложение не удалять, его нужно было обновить в магазинах приложений. А дело в том, что в магазинах приложений нужно заранее получать одобрения на обновления. Поэтому мы загрузили такую версию, и чуть позже приложение обновится до постоянного. Позже все будет: и лого, и название. Доставка будет обязательно», — отметила она.

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