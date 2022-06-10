Приложение McDonald’s после обновления получило название «Мой бургер»

Приложение McDonald’s обновилось в AppStore и Play Market у российских пользователей и стало называться «Мой бургер». В этом убедился редактор «Афиши Daily».

В обновленном приложении есть ссылка на сайт, меню, в котором изменены некоторые названия блюд, и информация о поиске сотрудников. Бонусные баллы остались.