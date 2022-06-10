Япония запретила поставлять в Россию оборудование для печати и промышленных роботов

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда сообщил, что страна расширяет список товаров, запрещенных для экспорта в Россию. Его слова передает ТАСС.

В обновленный перечень вошли грузовые автомобили, самосвалы, бульдозеры, оборудование для печати (например, МФУ — они сочетают в себе функции принтера, сканера и копира), ткацкие станки, промышленные роботы и другая продукция.

Согласно заявлению японского министра, это товары, которые «способствуют укреплению промышленной инфраструктуры» России. Ограничения вступают в силу с 17 июня.

Объем японского экспорта в Россию в 2021 году составил 862,4 млрд иен (порядка 6,4 млрд долларов по нынешнему курсу). Более 50% от этой суммы приходилось на автомобили и запасные части от них.

Ранее Япония ввела в отношении России ряд санкций, включая персональные ограничения против президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

Также страна заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка. Японские власти сообщили о намерении поэтапно отказываться от российской нефти.