Bloomberg: Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Власти Нидерландов и Дании выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации СМИ, датские дипломаты считают, что Украина «недостаточно соответствует критериям» для получения такого статуса. Они утверждают, что стране необходимо «улучшить законодательную и институциональную базу».

В частности, Украине, по мнению европейских партнеров, требуется поработать над стабильностью институтов демократии, верховенством закона, обеспечением прав человека, а также уважением и защитой меньшинств.

Дания уже направила дипломатическую ноту с соответствующими пожеланиями. Отправила ли аналогичный документ нидерландская сторона, пока неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Предполагается, что Украина может стать кандидатом в Евросоюз уже в конце июня. Это решение поддерживают большинство стран, в том числе Ирландия, Польша и Италия. Германия предлагает предоставить стране компромиссный статус условного кандидата.