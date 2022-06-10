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Владимир Путин поручил увеличить кешбэк для поездок на Дальний Восток до 40 тысяч рублей

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:35

Президент России Владимир Путин поручил увеличить кешбэк за туристические поездки на Дальний Восток до 40 тыс. рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Кешбэк должен быть поднят до 30 сентября 2022 года. Согласно правилам программы госсубсидирования путешествий по России, российские туристы могут вернуть 20% от стоимости поездки при оплате картой «Мир».

Туристический кешбэк был запущен Ростуризмом в 2020 году. В апреле в России досрочно завершился четвертый этап программы — ей воспользовались с начала года более 1,2 млн человек.

В 2022 году спрос на туры с кешбэком вырос в два раза. Следующий период продаж туров запланирован на осенне-зимний период. «Афиша Daily» объясняла, как вернуть деньги за отдых.

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